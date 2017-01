Los personajes de La carne (Alfaguara, 2016) hacen el amor, apasionadamente, mientras escuchan el Liebestod, el gran final de Tristán e Isolda. No en vano su autora, Rosa Montero (Madrid, 1951), recomienda probar a mezclar el sexo con las composiciones de Wagner al menos una vez en la vida.

Tras más de 15 novelas, cuatro décadas en el diario El País y un sinfín de galardones —entre ellos el Premio Nacional de Periodismo—, la escritora y periodista nos habla, en su último trabajo literario, del paso del tiempo. No hay una separación entre el cuerpo y el alma, asevera su texto, y la piel envejece desde el nacimiento. Montero, en cualquier caso, envejece bien: escuchando a Ludovico Eunaudi o a Laurie Anderson.

Otros de los recuerdos de la autora le llevan hasta Pink Floyd o Jethro Tull. Los de la juventud, que son, como cuenta ella, a medias. "Dicen que quienes vivieron aquellos años no los recuerdan. Y yo los recuerdo poco, la verdad", ha reconocido la autora. Bob Dylan llegó a su vida cuando era pequeña. Y ya entonces, y gracias a las letras anglófonas de Dylan, esta se sentía llamada a cambiar el mundo. "Reconozco que no, que no lo he logrado. Muy poco. Quizá, el mío. Pero todas las generaciones sueñan con cambiar el mundo".

