"No enchufo el calefactor porque tiemblo cuando llega la factura"

La ola de frío que experimenta nuestro país no solo deja las calles a bajas temperaturas. Son muchas casas las que no pueden permitirse entrar en calor porque no pueden afrontar los pagos con las compañías eléctricas. En Hoy por hoy con Gemma Nierga hemos contado con el testimonio de dos mujeres que se enfrentan a la pobreza energética y con una tercera, que trata de defenderlas a través de la Alianza contra la Pobreza Energética.

Cristina vive en Badalona con sus cuatro hijos. Son días "complicados", dice, porque no pueden poner la calefacción para calentarse. Funcionan con una estufa pequeña y un calefactor que procura no enchufar mucho porque "tiembla" cuando llega la factura. Tampoco pueden ducharse diariamente porque prefieren que lo haga su hija pequeña. Reúnen al mes tan solo 645 euros, con él abastece a toda la familia. En su casa hay 9 grados y debe casi 1000 euros en agua y 1100 de electricidad. "Gracias a la ley no van a quitarme la luz", respondía.

María es otra afectada por la pobreza energética. Está en paro y separada. "No tengo tanta deuda como Cristina, me ayuda la Cruz Roja", explicaba. Cuenta que en casa pone la calefacción todos los días porque tiene un bebé. Lo hace por las tardes y solo en algunas estancias de la casa. María ingresa 700 euros, pero paga la hipoteca. "No llega para todo, es imposible", describía.

María Campuzano, portavoz de Alianza contra la Pobreza Energética, informaba de que hay un 11 % de personas en nuestro país que se enfrentan a este problema. Denuncia que las compañías energéticas no están siendo conscientes del problema: "No gestionan un producto cualquiera, es un servicio básico", porque además "el modelo de gestión de servicios no funciona", denunciaba. "La energía debería ser gestionada por empresas municipales", sugería.

Sobre el próximo decreto ley para evitar los cortes de suministros que avanzó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, decía la portavoz que la propuesta "no significa nada" porque no se explica quién forma parte del grupo de vulnerabilidad extrema, ni cómo van a pararse los cortes de electricidad. "Se ha perdido la oportunidad de incluir el principio de precaución", decía comparándola con la ley catalana.

