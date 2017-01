Así sería la promo del (triste) concierto de bienvenida a Donald Trump

Un día antes de la toma de posesión Trump participará en una fiesta, bajo el nombre 'The Make America Great Again! Welcome Celebration' en la que participarán artistas no muy conocidos ante la negativa de los grandes nombres de la música. 3 Doors Down y Toby Keith son algunos de los artistas convocados para este evento que se llevará a cabo en el Memorial a Lincoln en Washington, D.C. En Hoy por hoy hemos querido imaginar cómo quedaría el "cartel" de este concierto tan descafeinado.

