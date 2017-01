Esto parece que va en serio. Bueno, parece no, va en serio. Y ojo que hay más de millón y medio de personas afectadas y un montón de dinero en juego, igual tres o cuatro mil millones de euros según cálculos del Banco de España. Me estoy refiriendo a las cláusulas suelo de las hipotecas y a esa sentencia europea que obliga a devolver dinero por parte de los bancos, si es que efectivamente han estado cobrando de más.

El acuerdo político para establecer un protocolo que permita a los afectados reclamar sus derechos, creo que es una buena noticia. Lo es porque los bancos están obligados a avisar, el cliente puede reclamar, existe la posibilidad de llegar a acuerdos y si no siempre quedan los tribunales; de momento no se colapsan los juzgados.

Todo eso está bien, pero tengo más dudas, sin embargo, con los plazos. Me da la impresión que cuatro meses es mucho tiempo, y que ese tiempo no juega precisamente a favor del consumidor. Estoy convencido de que por el camino se puede quedar buena parte de ese dinero cobrado de más; o por desistimiento de los afectados, o fruto de una negociación particular, o porque los bancos consideren que no tienen que devolver ese dinero. De hecho, lo que dice la sentencia no es que la cláusula suelo sea ilegal sino que en algún caso no ha sido transparente y no todas las entidades afectadas están de acuerdo con eso. O sea, que posiblemente sean ellas las que apelen a la justicia antes de rascarse el bolsillo.

La pregunta es: ¿se podía haber obligado, el Gobierno podía haber obligado a devolver el dinero y punto? No lo sé, es posible que no. pero ante esta noticia nos topamos con aquello de la botella medio llena o medio vacía. No lo tengo claro, y como no lo tengo claro pues así se lo digo. En cualquier caso, aquí hay una sentencia, la justicia ha tomado una decisión al más alto nivel y eso, de una forma u otra, habrá que respetarlo. Y nunca mejor dicho, cueste lo que cueste.

Comentarios