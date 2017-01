¿Qué métodos funcionan para dejar de fumar?

El domingo en SER Consumidor hablamos con Francisco Camarelles, médico de familia y vicepresidente del comité nacional de prevención del tabaquismo, para conocer cuáles son los mejores métodos para dejar de fumar ahora que estamos con los propósitos de año nuevo. "Hay muchos métodos que se proponen para dejar de fumar que realmente no tienen validez científica".

¿Hipnosis?

"No hay estudios científicos que la avalen como método para dejar de fumar".

¿Métodos psicológicos? Tratamientos por fases, control de estímulos…

"Funciona. Para dejar de fumar tenemos dos opciones: el tratamiento farmacológico o métodos cognitivos o psicológicos".

¿Acupuntura?

"No hay estudios que lo apoyen, pero no quiere decir que a alguien no le haya dado resultados".

¿Cigarrillos electrónicos?

"Hay muy pocos estudios que nos dicen que pueden ayudar a dejar de fumar".

¿Boquillas filtrantes?

"No sirven para nada".

¿Parches de nicotina o chicles?

"Sí que ayudan a dejar de fumar".

¿Fármacos?

"Los estudios nos dicen que ayudan a dejar de fumar".

