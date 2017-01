El sabor de lo auténtico

En apenas unas décadas, nuestra alimentación ha cambiado tanto que ya ni siquiera reconocemos cómo sabe la leche fresca, el aceite recién prensado o un buen guiso hecho a fuego lento... Hoy, si abrimos nuestras despensas encontraremos más conservantes, aditivos y azúcares que alimentos naturales. "Somos unos depredadores a los que no nos importa no comer nada sano...", afirma nuestro invitado Ramón Soria Breña, sociólogo, antropólogo y autor del blog "Gastropitecus glotón"... un auténtico experto en analizar el estado de nuestra sociedad en función de lo que nos llevamos a la boca. En Be OK queremos destacar las claves de ese cambio y hacer un ejercicio de autocrítica que nos ayude a recuperar las mejores costumbres de nuestros padres y abuelos. ¿Te apuntas?

¿Cómo ha cambiado la alimentación en España? 1. Los alimentos frescos. Con la llegada de las neveras, se redujo casi por completo el consumo de alimentos frescos, recién traidos del huerto 2. La proteína animal. Antes, su consumo dependía del poder adquisitivo, si se tenía o no nevera... y de si se vivía en el pueblo o en la ciudad. Hoy en día, la consumimos sin problema y en abundancia. Las cantidades de carne roja, por ejemplo, deberían estar especialmente controladas en la dieta. 3. Desayunos sin galletas. La diferencia entre los desayunos de entonces y de ahora es abismal. Antes lo más común era desayunar un pan con aceite y un vaso de leche, ahora la calidad del pan es muy pobre y abundan los productos procesados, la bollería industrial... 4. El tiempo. Con la inclusión de la mujer en la vida laboral, el tiempo dedicado a la cocina o las compras ha disminuido. En vez del reparto de las tareas del hogar, el resultado ha sido: compras rápidas, productos preparados y adiós a los guisos caseros. 5. El consumo de pescado. Antes era impensable comer pescado con tanta facilidad. Hoy en día, que lo tenemos más a mano y podemos conservarlo mejor, en ocasiones no abunda en nuestra dieta como debería. 6. Las meriendas y almuerzos escolares. La bollería industrial ha reemplazado los míticos y sanos bocadillos que los niños comían en el recreo de la escuela... Un cambio especialmente preocupante que aumenta los índices de sobrepeso y obesidad. 7. El tamaño de las raciones. Se nos olvida que antes comíamos raciones mucho más pequeñas que las de ahora. Hoy en día utilizamos platos enormes que llenamos hasta arriba. Lo ideal sería disminuir las raciones y comer más veces a lo largo del día.

Ángela Quintas, Lourdes Lancho y el sociólogo Ramón Soria. / Be OK

Uno de los alimentos que más ha cambiado es la leche. Nuestro paladar está acostumbrado a leches desnatadas o semidesnatadas, enriquecidas con calcio u Omega 3. “Una leche de vaca recién hervida a la que se le forma un dedo de nata por encima es algo obsceno, indigesto, que engorda y tiene colesterol”, dice Ramón en su blog. Nosotros hemos visitado "Cántaro blanco", una lechería de las de antes:

Y como es habitual en Be OK, no todo se queda en la nutrición. Esta semana os damos las diez claves para adelgazar en el gimnasio gracias a Sara Tabares, directora de de Performa Entrenadores Personales y presentadora de SER Saludable en Radio Valencia. Para hacer ejercicio no sólo hay que tener ganas, ¡también técnica!

