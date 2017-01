Manu Carreño: "Algo de luz sobre lo que pasa con Messi"

En medio de tanta incertidumbre en torno al futuro de Leo Messi, ayer su padre, Jorge Messi, arrojó algo de luz, o bastante luz, a lo que va a ser su futuro. Cada día sale una cosa: que no hay nada ningún plan en el Barça, que ya está casi todo atado, entrevistas falsas que aparecen y que ni siquiera ha concedido Messi, directivos que son cesados por que hablan de Messi como no tienen que hablar...

Mucho nerviosismo en el FC Barcelona porque no se acaba de cerrar la renovación e incluso hay quien piensa si de verdad se había comenzado hablar o no.

Bueno anoche, repito, Jorge Messi le contó al Larguero que todo va por muy buen camino y que sólo hay dos personas hablando en esa renovación: Bartomeu, presidente del Barça, y Jorge Messi, padre del futbolista. Se ha marcado un calendario, se ha marcado unos plazos y todo marcha muy bien.

Y sobre todo una frase que tranquiliza el barcelonismo: no hay ningún peligro, nos dijo, de que Messi abandone el FC Barcelona. Me imagino que sería bueno para Bartomeu cerrar este asunto.

Así opinaba anoche Manu Carreño, tanto en 'El Larguero' como en su columna diaria en 'Hoy por Hoy'.

Jovetic y 'Los Serrano', protagonistas

En pocos días en Sevilla Stevan Jovetic se ha convertido en el nuevo ídolo del Sánchez Pizjuán. Con un español envidiable, el jugador de Montenegro habla por primera vez desde su llegada a España con El Larguero de la Cadena SER. Preguntado por su capacidad con el idioma, Jovetic explica que desde su tiempo en la Fiorentina y en el City hablaba en español con sus compañeros latinos.

La llegada a Sevilla ha sido, como el propio Jovetic ha dicho, un cambio respecto a su situación anterior: suplente en el Inter. "Me siento muy bien porque los últimos seis meses no fueron fáciles porque no jugué mucho... ahora ha cambiado todo, quiero dar las gracias al Sevilla por creer en mí".

Sobre su gol al Madrid, Jovetic recibió un tirón de orejas inesperado. Sí, el de los protagonistas de la serie 'Los Serrano', con la que él aprendió castellano.

Los Sainz, este jueves en 'El Larguero'

Padre e hijo, Carlos Sainz y Carlos Sainz, dos de los mejores deportistas españoles serán los grandes protagonistas de El Larguero de este jueves. El doble campeón del mundo de rallys y el piloto de Toro Rosso charlarán con Manu Carreño a partir de las 23:30h.

