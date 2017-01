El mismo día que Lucía Carrero Blanco, en defensa de la libertad de expresión, califica de disparate que se pida cárcel para Casandra Vera por burlarse en twitter del asesinato de su abuelo, el Tribunal Supremo enmienda a la Audiencia Nacional y condena a un año de cárcel al líder de Def con Dos por sus comentarios sobre Ortega Lara y otros. Es la cultura mordaza propagada por la derecha con la coartada de la lucha antiterrorista. La nieta del almirante tiene, por lo visto, más sensibilidad democrática que los herederos de Fraga. Como dice Lucía, “el miedo jamás genera respeto, sólo rencor”.

Mañana es el día Trump, que jurará su cargo en Washington. En Davos, Larry Summers, economista de Clinton, reconoce que el populismo triunfa porque la gente se siente desatendida, pero advierte: las víctimas de las políticas de Trump serán aquellos sectores de las clases medias y bajas que él promete salvar.

El PSOE empieza su reflexión precongresual. La socialdemocracia sólo levantara cabeza si es capaz de repensar la idea de progreso y ofrecer expectativas de futuro a la ciudadanía. Ligada al progreso creció y solo vinculada a él puede resistir. Si no encuentran este camino, los socialistas españoles acabaran tan perdidos como los franceses, que en las encuestas están ya superado no sólo por Le Pen y Fillon si no incluso por Macron y por el izquierdista Melenchon.

