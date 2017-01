España tirita por la temperatura y por el precio de la electricidad, que justo ahora cuando más se necesita para mantener calientes las viviendas ha aumentado a precios históricos por una serie variada de argumentos que el ministro explicó ayer: el aumento de la demanda, el parón nuclear en Francia, la falta de viento y lluvia, la subida del petróleo. Todos parecen entendibles, lo que no es entendible es el precio final, en record ayer y hoy, en plena ola de frío y cuando las dificultades para pagar la electricidad no las tienen sólo quienes viven en riesgo de exclusión. Muchas familias que no lo están, las pasan canutas con sus recibos.

El ministro cree que no hay motivo para pensar que el precio se esté manipulado. Pero el presidente de Economistas frente a la Crisis nos dice a ‘Hoy por Hoy’ que “los precios de la electricidad por encima de 80 euros tienen aspecto que detrás hay manipulación”. El gobierno calcula que la factura subirá unos cien euros este año, aunque confía en que las condiciones mejoren.

El mismo día, ayer, conocimos el acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos para facilitar a los afectados por las cláusulas suelo un mecanismo extrajudicial para reclamar el dinero cobrado indebidamente. Los bancos están obligados a informar en tres meses a los afectados, hacerles una oferta de devolución en efectivo y, si entonces no hay acuerdo, ya solo quedará la justicia. Las organizaciones de consumidores echan en falta sanciones a los bancos que no lleguen a acuerdos.

La banca y las eléctricas, dos sectores básicos, los dos con serios problemas de transparencia que han dañado su reputación y sobre los que vamos a ocuparnos en seguida.

Comentarios