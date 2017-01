Ahora toca cocina: dos horitas. Hoy aprendemos a hacer chantilly. Cosas sin demasiada complicación, que permiten salir del paso y quedar bien, pero poco más. Aficionada a todo. Antes, el pasado año, fue yoga. Nunca logré engancharme, pero al menos me relajaba, y mi espalda mejoró. En medio año, ¿quién sabe? Mi amiga Paula se deshace en elogios hacia su profesora de punto. Tejen juntos, hablan, se ríen.

En realidad, de eso se trata. No cocinaré nunca bien, de mis asanas mejor no hablemos. No sé qué hacer con dos agujas. Solo quiero un poco de tiempo en el que mi cabeza descanse, en el que no me interrumpan, en el que…

En el que yo decida. Durante el cual me pueda sentir torpe, principiante, una alumna. En el que recupere la ilusión por aprender algo nuevo, aunque nunca me sirva para nada. Mi pequeño grito de protesta en la tormenta, la manera de negarme a que todo en mi vida sea productivo, cargado por la prisa y la ansiedad y el miedo a no llegar. Compro tiempo, de la misma manera en la que cuando era pequeña mis padres compraban horas de ballet, de inglés, de mecanografía, en un esfuerzo por convertirme en alguien que destacara del resto, que adquiriera habilidades que me despejaran la cabeza y el futuro.

Apago el móvil, me coloco un delantal, cambio de gestos y de pensamientos. Paso por una especie de sacristía que es la entrada, donde nos transformamos en algo nuevo. Dejo atrás la otra vida. Ahora toca cocina.

