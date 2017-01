Iñaki Gabilondo: “La injusticia convierte el mundo en un polvorín”

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, el canal #0 estrena la segunda temporada de ‘Cuando ya no esté', la particular visión de Iñaki Gabilondo sobre el mundo que nos espera dentro de 25 años. Si en la primera temporada pasaron por el programa nombres como Nicholas Negroponte o Neil DeGrasse, su continuación se estrena con la entrevista del periodista a uno de los pensadores del momento: el autor de Sapiens, Yuval Noah Harari.

El espíritu sigue siendo el mismo: tratar de imaginar la herencia que dejaremos a nuestros descendientes “Es muy difícil saber lo que va a ocurrir” explica el que fuera director de 'Hoy por hoy'. “Todos los entrevistados me dicen lo mismo: Por un lado hay que ser optimista con la tecnología y por otro lado hay que ser mucho menos optimista por las circunstancias que pueden producirse en el mundo como consecuencia de todas las tensiones políticas y sociales en las cuales el mundo no avanza”.

Gabilondo se declara “activista” contra la indiferencia que hay en la sociedad respecto la innovación y la ciencia y cree que es ahí donde podemos encontrar una auténtica esperanza. “Andamos bordeando muchos tremendos precipicios, pero al tiempo la ciencia va a gran velocidad avanzando de manera que te ofrece un camino lleno de esperanzas, si no lo destruimos”. Se refiere el periodista a todos los conflictos con los que nos estamos acostumbrado a convivir: “Estamos jugando con fuego. La injusticia convierte el mundo en un polvorín”.

El periodista lamenta sin embargo que el trabajo de miles y miles de científicos y emprendedores no esté en el centro del debate público. “Seguimos hablando de lo que hablábamos cuando el mundo ya está moviéndose en una dirección absolutamente diferente”. Y aunque aún no ha conseguido descifrar cómo será el mundo en 25 años, algo sí que tiene claro dentro de “Será absolutamente diferente a como lo tenemos hoy, eso segurísimo. Y me hace gracia que todas las conversaciones sigan girando en torno a los elementos de hoy”.

