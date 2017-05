Cómo pedir perdón

Ha sido la semana de 'el perdón'. El pasado 3 de enero conocíamos el dictamen en el que el Consejo de Estado responsabilizaba por primera vez al Ministerio de Defensa del siniestro del Yak-42 ocurrido en mayo de 2003 y que costó la vida a 62 militares. Después de la publicación del informe, entre múltiples debates sociales, se ha hablado de si el gobierno debía o no pedir perdón por el suceso.

Ciudadanos, PSOE y Podemos se ponían de acuerdo por primera vez para pedir al gobierno unas disculpa que pudiesen calmar a los familiares de las víctimas y en forma de respeto. El ministro de justicia, Rafael Catalá, explicaba que "el perdón está asociado a la responsabilidad y en este caso tanto en vía civil como en vía penal no se han acreditado responsabilidades por parte del gobierno de entonces". Finalmente Maria Dolores de Cospedal, ministra de defensa, el pasado lunes 16 de enero, se disculpaba con las víctimas y las familias del Yak-42 casi 14 años después en su segunda intervención en la comisión de Defensa.

El presidente Mariano Rajoy recibió el martes 31 de enero a los familiares de las víctimas del Yak-42. Un encuentro en el que el presidente no pidió disculpas por los hechos sucedidos en 2003 y tampoco lo hizo en la cámara baja cuando el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, le preguntó por ello.

En la Unidad de Vigilancia Lingüística de La Ventana hemos querido indagar en la palabra 'perdón'. Las últimas semanas hemos escuchado 'pedir perdón', 'dar perdón', 'pedir disculpas', 'ofrecer disculpas'... pero ¿cómo se dice realmente?

Según la Real Academia de La Lengua 'las disculpas' pueden tanto pedirse como ofrecerse. Disculpar, tal y como aparece en el diccionario, puede ser 'pedir indulgencia' y 'dar razones o pruebas que descarguen de una culpa o delito' y en este caso se ofrecerían las disculpas por parte del culpable. Si atendemos a la segunda acepción 'no tomar en cuenta o perdonar las faltas y omisiones que otro comete', sería sinónimo de perdonar, y por lo tanto aceptaría la construcción de 'pedir disculpas'. En el caso del perdón, sólo se puede 'pedir perdón'. Perdonar es una palabra que viene de la palabra 'donare'del latín, un término que se utilizaba como 'regalar al deudor aquello que debía'.

Si después de la aclaración siguen surgiendo dudas, siempre se pueden optar por sinónimos. El acto de pedir perdón tiene diversas posibilidades lingüísticas: 'lo siento', 'me he equivocado', 'excúsame'... Pero pedir u ofrecer unas disculpas correctamente no depende de saber decirlo bien gramaticalmente.



