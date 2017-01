Illarramendi: "Si Messi llevara otra camiseta, habría acabado expulsado"

El Fútbol Club Barcelona venció en Anoeta por 0-1 gracias a un gol de Neymar. El tanto llegó tras un penalti irrefutable de Aritz Gabilondo, bien pitado por González González.

No obstante, los futbolistas de la Real Sociedad no acabaron contentos con la labor del colegiado y así lo dejaron notar. El propio Asier Illarramendi lo comentó cuando compareció ante los medios de comunicación: "En Liga ya nos robaron, nos están perjudicando. No me arrepiento de lo que he puesto en Twitter", afirmó.

Además, el ex del Real Madrid también opinó sobre la jugada en la que se pidió la segunda amarilla a Leo Messi. "Sí, yo creo que sí, si llevase otra camiseta seguramente habría acabado expulsado".

Los jugadores la toman con el árbitro en Twitter

Los jugadores de la Real Sociedad acabaron desesperados por el colegiado y así lo mostraron en las redes sociales tras el encuentro.

Su enfado, al igual que el de la grada, llega con las jugadas en las que Messi pudo ver la segunda amarilla y en el fuera de juego de David Zurutuza.

Si bien el fuera de juego es claro, Iturralde González, el árbitro de la Cadena SER, explicó a la perfección en 'Carrusel Deportivo' y en 'El Larguero' que Messi en ningún momento mereció la cartulina amarilla, pues él no hizo intención de molestar a Illarramendi a la hora de poner la pelota en juego.

Otra vez lo mismo de siempre! Otra vez... — Asier Illarramendi (@illarra4) 19 de enero de 2017

