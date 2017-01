La pregunta que todos se hacen sobre Cristiano Ronaldo

El Real Madrid ha acumulado dos derrotas seguidas y su estrella, Cristiano Ronaldo, no ha estado muy fino en ninguno de los dos enfrentamientos. A pesar de que ante el Sevilla anotó el único tanto del equiopo y a pesar de tener todavía muy recientes los premios del Balón de Oro y 'The Best', el luso no está a su mejor nivel y ese es el debate que planteó anoche Manu Carreño: ¿Es un mal momento o el declive?

Julio Pulido y Antonio Romero defienden un pequeño bajón de Ronaldo en la temporada, mientras que Jordi Martí y Pablo Pinto argumentan que la carrera del delantero del Real Madrid se apaga poco a poco.

¿Qué va a pasar con Villar?

Por otra parte, Carreño se refería este viernes en su columna diaria en 'Hoy por Hoy' al futuro del reglamento y del propio Ángel María Villar:

Seguramente hoy conozcamos que el CSD tumba el nuevo reglamento de la Federación Española de Fútbol con vistas a elaborar el calendario que convoque de una vez por todas las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol.

En el CSD, alucinan: van a tumbar el nuevo reglamento de Villar porque no ha hecho los cambios que le ha pedido el Gobierno. Uno afecta a los clubes, ese sí que se ha realizado; otro afecta a los jugadores no profesionales, a los amateur, que tiene que ver con las circunscripciones y la proporcionalidad y la representatividad en las distintas Comunidades Autónomas.

Ese cambio no lo ha hecho Villar y en el CSD alucinan. Porque, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando Cardenal y Villar no tenía ningún tipo de diálogo ni de contacto, esta vez ha habido reuniones entre José Ramón Lete, nuevo secretario de Estado para el Deporte, y Ángel María Villar. Reuniones cara a cara, donde se han prometido y se han dado los plazos para realizar esos cambios.

Repito, la noticia que ayer contábamos en El Larguero: no se han llevado a efecto esos cambios y el CSD tumba este reglamento nuevo de la Federación.

¿Qué va a ocurrir después de esto? Probablemente el Tribunal de Administración del Deporte y probablemente pedir la inhabilitacion de Villar. En el CSD, en el Gobierno, tienen la sensación de que Villar se está riendo en su cara. Un Villar que por cierto va cumplir en febrero 5 años como presidente. Le eligieron para cuatro y va a empezar el sexto. Suma y sigue.

Los Sainz, con Manu

Un campeón del mundo y un aspirante a serlo. Dos amantes del motor. Dos 'locos' de las cuatro ruedas. Carlos Sainz y Carlos Sainz. Padre e hijo. Este jueves El Larguero se ha desplazado a Carlos Sainz Center de Las Rozas, el centro de karting que gestiona Carlos Sainz padre desde varios años.

En una mesa se sientan padre e hijo con Manu Carreño, el expiloto Pedro Martínez de la Rosa, y la voz del motor de la SER, José Antonio Ponseti. En ella se encuentran la pausa y la experiencia de un doble campeón del mundo de Rallys, Carlos Sainz, y la ilusión y las ganas de un piloto de Fórmula 1.

"Quiero pensar que mi hijo será algún día campeón del mundo", dice Carlos Sainz. Que sueña con que su hijo logre su gran objetivo. "Tiene el talento y la actitud para ser campeón" pero el padre avisa: "ser campeón de cualquier cosa es muy difícil, de tener suerte, de estar en el momento justo..."

