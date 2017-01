Farinós: "Es extraño que el que mande no sepa lo que pasa"

Francisco Javier Farinós vivirá mañana desde la grada un partido de lo más especial. Exjugador de Villarreal y Valencia entre otros, disfrutará en el Estadio de la Cerámica de un choque trascendental para los dos pero con miras muy diferentes: los amarillos con la vista en la Champions y los chés en alejarse del pozo.

“Al Valencia no le han acompañado los resultados, pero tiene mucho fútbol”, afirma un Farinós que no ha echado de menos el fútbol “porque lo dejé por lesión, si no me llego a lesionar hubiera jugado hasta los 50”.

El exfutbolista ataca a Peter Lim: “Es extraño que el que manda en su negocio no esté presente, no sepa lo que pasa”. Pero también es consciente de que “si el Valencia estuviera en puestos de Champions nadie hablaría de Lim”.

