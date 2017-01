Kameni: "Yo no veo dudas en el Real Madrid"

Carlos Kameni pasó por El Larguero y dejó claro que no se fía de la crisis del Real Madrid de Zidane. "Yo no veo la duda en el Madrid", declaró el meta, que añadió que para ganar a los blancos deberán de hacer el partido perfecto. "Habrá que hacer un partido enorme, disputar todos los balones, hay que ir a por ellos, si estás preparado para sufrir puedes llevarte un premio", apuntó.

Actualmente, el Málaga se encuentra en una mala racha en la que no solo se ha eliminado de la Copa del Rey sino que lleva sin ganar desde el 26 de noviembre de 2016. Kameni aleja los fantasmas y declaró que ya se están empezando a hacer "cosas positivas". "Ganaremos, puede ser mañana como otro día", explicó.

El guardameta también habló sobre la llegada de Marcelo Romero. "Cuando llega un entrenador nuevo todo el mundo quiere ganarse el puesto, luchar por un sitio en el once y se ven muchas ganas", comentó. Con la llegada del 'Gato', Kameni ha vuelto a la titularidad que había perdido en favor de Boyko. "A mi edad no me vengo abajo por salir de un once. Te pilla con 22 años y te mata", apostilló.

Por último, habló de su ausencia en la Copa de África, donde su selección, Camerún está jugando de inicio con Fabrice Ondoa, suplente del Sevilla Atlético de inicio. "No fui porque no me llamaron", zanjó escueto Kameni.

Comentarios