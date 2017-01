Cuidándoles... Cuidándote

El 15 por ciento de los mayores de 65 años tiene un nivel de dependencia moderado y un 3 por ciento grave. La mayoría de los mayores dependientes reciben el apoyo o ayuda de la familia, pero en nuestro país el 4,19 por ciento de toda la población mayor de los 65 está ingresada en un residencia pública o privada, según un informe del 2015 elaborado por Envejecimiento en Red.

361.209 cuidadores en España no son profesionales, el 90 por ciento son mujeres, según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la mayoría de las ocasiones necesitan formación para poder atender a la persona que cuidan. Y lo que es más importante potenciar el cuidado de quienes cuidan con apoyo psicológico para que no descuiden su propia vida. Comunidades autónomas como Castilla y León desarrollan iniciativas para favorecer estos aspectos y, además, propiciar el cuidado de los mayores en un entorno seguro para ellos: su propia casa.

"Me tocó estar al otro lado"

Gema se dedica desde los 18 años al cuidado profesional de personas en situación de dependencia. "Nunca pensé que pudiera tocarme a mí. Pero pasó." Ella no es cuidadora familiar de larga duración. "Mi padre necesitaba un trasplante de corazón. Se lo hicieron, pero falló. Hace un año murió". Gema es una de las miles de personas que cuidan de un familiar enfermo en España. Afrontó con cierta incertidumbre un periodo que había vivido durante 20 años en su profesión. "No es una obligación. Cuidarles te sale de dentro. Pero hay que intentar cuidar tu propia vida, porque si estoy cansada no puedo atender en condiciones a la pesona enferma". "No hay que tener cargo de conciencia. Hay muchos cuidadores familiares que dejan de salir, de trabajar, para poder estar las 24 horas con el enfermo. Mi consejo es que se cuiden. Que intenten despejarse, salir y distraerse. Que descansen. Porque al final tu familiar puede fallecer y, entonces, todo tu mundo desaparece y llega la depresión". Cree que es necesario que los profesionales reciban más formación, y que el familiar no asuma toda la responsabilidad. "El cargo de conciencia no debe existir".

SÚPER CUIDADORES Impulsada por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR, la Universidad en Internet) que tiene entre sus objetivos principales la prestación de servicios dirigidos a los colectivos de la familia, cuidadores familiares y profesionales, personas que sufran algún tipo de enfermedad, personas mayores, o que se encuentren en situación de Discapacidad y/o Dependencia. Se encargan de formación sociosanitaria, acreditada por el SEPE (Ministerio de Empleo). Tienen disponible más de 150 cursos en su catálogo formativo. Más información en SúperCuidadores.

OTROS DATOS DE INTERÉS Relativos a la situación de los dependientes en España. -1.212.048 personas tienen reconocida actualmente una situación de dependencia. (2,5% de la población española) -355.596 personas están el Limbo de la Dependencia. Más de 125.000 personas han fallecido en los últimos cuatro años sin llegar a recibir las prestaciones o servicios que les habían reconocido por su situación de dependencia. Ascensión cuida desde hace 40 años a su hija con parálisis cerebral. Patrició nació el 28 de julio de 1975, "era un bebé precioso, pesó 4 kilos al nacer". Ascensión es una madre cuidadora no profesional que lleva toda una vida dedicada a su pequeña niña. "Patricia sufrió convulsiones a las 48 horas de nacer seguidas de pequeñas convulsiones. Le provocaron daños cerebrales irreversibles. A partir de aquí, Ascensión y toda su familia buscaron explicaciones, pero sobre todo, nunca dejaron de cuidar a su hija. "Vimos a todo tipo de especialistas, mi hija fue la primera niña que recibió terapias pioneras. Todo lo hemos hecho con muchísimo cariño". Ascensión es un ejemplo a seguir. Un ejemplo de enetrega, de amor incondicional entre una madre y su hija. "Nunca me dieron una explicación. Estuvo en observación cuatro días al nacer. Días en los que mi hija sufrió muchas convulsiones. Aún así hemos seguido adelante. Ella siempre está con nosotros. Viene a todos los sitios y con su hermana pequeña, Carolina, tiene una relación especial". Ascensión y su marido Antonio han tenido tres hijos, Antonio, Patricia y Carolina. El apoyo de su familia ha sido clave para salir adelante. "Somos felices. Nunca he tenido una depresión, el secreto es hacerlo con cariño. Es mi hija". Esta peluquera cerró su negocio para dedicarse las 24 horas del día a su hija. No se arrepiente. Por eso, Patricia está 'entre algodones'. La importante ayuda psicológica para los cuidadores no profesionales. Esther es licenciada en Psicología, especialista en Psicogerontología, Neuropsicología y Cuidados paliativos. Actualmente trabaja en la planta de Geriatría de un hospital de la Comunidad de Madrid. Además, es la sobrina de Ascensión. "El apoyo familiar es importantísimo para los cuidadores no profesionales. Deben tener tiempo para cuidarse, para sí mismos. Porque si no están bien, tampoco podrán desempeñar su labor de cuidadores". Esther organiza terapias grupales con cuidadores no profesionales. Para más información puedes escribir un correo electrónico a psyco_neuro@hotmail.com

'A gusto en mi casa'

Castilla y León pone en marcha una innovadora iniciativa que va a propiciar la atención de los mayores en su casa. Se trata de que estas personas en situación de dependencia puedan recibir la atención que necesitan en un entorno seguro y cercano como es su propia casa. "Los cuidadores van a ser parte importante, ya sean familiares o profesionales, porque son a su vez personas mayores y hay que intentar que también tengan calidad de vida, que descansen y puedan mejorar su formación e información con el fin de mejorar estas circunstancias", explica Jesús Fuertes secretario general de la consejería de Familia de Castilla y León. La inciativa está dirigida a 600.000 personas mayores de 65 años de esta región, a sus familias y cuidadores en un sector social que ha generado 23.000 puestos de trabajo. Castilla y León cuenta con un 24 por ciento de la población mayor de 65 años.

OTRAS INICIATIVAS -El hospital del Rossell en Cartagena (Murcia) organiza charlas para formar a los cuidadores no profesionales. 'Cuidarte para cuidar' se realiza para dar respuesta a la creciente demanda que existe por el aumento del envejecimiento de la población. Teniendo en cuenta que el cuidado y la atención a personas mayores se realiza desde el hogar, por parte de la propia familia y compartida muchas vecescon personal externo. -El Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo un programa específico para cuidadores de sobrecargados, aquellos a los que cuidar de forma prolongada a otro familiar les ha producido un impacto negativo en su vida cotidiana y en su salud. El objetivo es ayudar a los cuidadores a afrontar la tarea de cuidar con mayor fortaleza emocional, a saber pedir ayuda, a atender sus propias necesidades y sobre todo, a prestar los cuidados sin comprometer su salud.

