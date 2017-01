Del "Yes, we can" al "America first"

Ya está, Donald Trump ya es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Para todos aquellos que se resistían a creerlo hoy, ya es una realidad. Barak Obama es historia y Donald Trump es la realidad, es el máximo dirigente de la máxima potencia mundial.

Un discurso populista, apelando al aislacionismo, al proteccionismo, al nacionalismo.

Ese multimillonario al que muchos se tomaron a broma se ha convertido esta tarde en presidente. Del primer presidente negro a Donald Trump, de un salto sin tiempo para la aclimatación. Del "yes we can" de Barak Obama al "America first", America primero, de Donald Trump.

Hay quien pensa que las instituciones y su fortaleza en un país como Estados Unidos van a actuar algo así como de estabilizador ante las locuras que pueda plantear Trump, esos son los optimistas.

Los realistas solo tienen que haber escuchado el discurso de hoy en el juramento de su cargo. Un discurso populista, apelando al aislacionismo, al proteccionismo, al nacionalismo. Cierren los ojos e imagínenlo pronunciado en coreano o en alemán del siglo pasado. Un discurso que nos transporta a las épocas más oscuras de la historia de la humanidad.

Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos. Antes de serlo ya ha lanzado toda su bravuconeria contra China, ha apoyado el Brexit, ha cuestinado la OTAN, se propone cargarse el Obamacare, ha obligado a los fabricantes de coches a no salir de las fronteras.

¿Alguien cree realmente que su mandato va a ser diferente, que alguien podrá sujetar al hombre que ha hecho el discurso más terrorífico en las escalinatas del Capitolio?

La ultraderecha en el poder en Estados Unidos, legitimando, de alguna manera, la xenofobia, el racismo, el sexismo. Solo nos podemos encomendar al partido republicano y a su capacidad para sujetar al nuevo presidente.

