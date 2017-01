"Los parados de larga duración somos un sector completamente olvidado"

"He tenido desde el 2011 pequeños trabajos de días, como mucho un mes", nos cuenta Ignacio. "Fundamentalmente busco en la construcción porque cuando uno lleva 30 años trabajando en un sector es un profesional", incide Ignacio para quién "es incomprensible que se penalice la edad en un currículum". Desde el 2011 Ignacio busca trabajo activamente y mantiene "lo más parecido a un desempeño de la vida laboral con unos horarios. Empecé todos los días a ir a la biblioteca y a hacer cursos". Ignacio reivindica que los parados de larga duración "a la hora de buscar alternativas no hemos tenido ninguna voz ni representación. Necesitamos que los servicios de empleo funcionen y se valore la experiencia"

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com

Comentarios