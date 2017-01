Robert Fishman: “Donald Trump no respeta ni las reglas escritas ni las no escritas”

Pocas horas antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Alana Moceri (analista de relaciones internacionales y profesora de la Universidad Europea de Madrid) ha defendido en Hoy por Hoy que estamos ante “un antes y un después” en la política norteamericana.

A su lado, Robert Fishman (profesor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III) se ha expresado muy preocupado por la deriva de la democracia en Estados Unidos: “Trump es un presidente que no que no respeta ni las reglas escritas ni las no escritas. No respeta a la prensa, ni la autonomía de los funcionarios”. Y augura “problemas cuando Trump lleve un año”.

Por su parte, Ken Dubin (doctor en ciencias políticas por la Universidad de California) dice estar preocupado porque Trump es demasiado impredecible: “Quién diga que sepa lo que va a pasar en los próximos años, miente”. Y cree que más allá de Trump, Estados Unidos tienen un problema con el partido republicano porque “estaríamos en una situación similar si hubiera ganado otro de los 16 candidatos que optaron a la nominación”.

Jon lee anderson: “Estamos ante una democracia fallida” El periodista de New Yorker, Jon Lee Anderson, ha reconocido estar muy preocupado por las consecuencias de la presidencia de Donald Trump. Durante su intervención en Hoy por Hoy, el escritor ha desvelado las últimas líneas de un e-mail enviado por un empleado del gobierno de los Estados Unidos: “todos vamos a arrepentirnos de este día”. Lee Anderson cree que estamos ante “uno de los errores históricos más grandes de la política norteamericana” y avisa de “consecuencias impredecibles y muchas de ellas negativas” por el nuevo presidente. “No es justo que alguien que pierda en voto popular, sea presidente gracias a un esquema diseñado hace 150 años”, plantea Lee Anderson que cree que “la democracia de Estados Unidos es fallida”

