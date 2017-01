¿El PP no tiene quien le escriba?

Hace tres días polemizábamos sobre las faltas del presidente de la Generalitat en la carta que envió a Rajoy para excusar su ausencia en la Conferencia de Presidentes. Cuatro faltas en cuatro párrafos, un récord que pulverizó el PP horas después al presentar el eslogan de su próximo Congreso Nacional, un “España adelante!” sin la necesaria coma entre ambas palabras y sólo con el segundo signo de exclamación, muy en plan moderno. En resumen, dos faltas en dos palabras que complicaría una reválida al más pintado.

El PP recibió el reproche de muchos ciudadanos, pero también el de la FUNDEU, en la que participa la RAE. Y horas después tuvo que corregir. No sabemos por cuántas personas habrá pasado el lema hasta que Luisa Fernanda Rudi lo presentó en público. Pero todos los que dieron el visto bueno hicieron gala de desidia o de ignorancia, ambas impropias. Dejemos de lado la coincidencia del eslogan con otros que usó hace tiempo la formación ultraderechista Fuerza Nueva. O no rastrearon preventivamente la red o lo hicieron y no les importó, que sería mucho peor.

