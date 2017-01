Si es verdad que estamos en puertas de una nueva era, hoy es nuestro último programa antes de la era Trump. En menos de dos horas tomará posesión el nuevo presidente de Estados Unidos y aquí estaremos para narrarlo en directo porque se trata de un momento histórico, sin duda. Pero yo quería intentar hoy –si me lo permiten- rizar el rizo y conectar a Donald Trump… con el cabreo por la subida del precio de la luz.

¿Que por dónde conectan? Yo se lo digo: por el poder. La llegada de Trump a la Casa Blanca supone el triunfo de un hombre que es muchas cosas, pero sobre todo poderoso. Un modelo muy reconocible porque se trata de una persona concreta, con un talante muy definido, con esa forma de hacer y de decir que sólo utilizan los que mandan, los que mandan de verdad.

Trump es en sí mismo una manifestación de poder porque para llegar a donde quería ha arramblado con todo, no le ha importado nada ni nadie. Pero luego hay otras fórmulas más sibilinas, menos estridentes de ejercer el poder y que sin embargo funcionan igual. Por ejemplo, si yo quiero ganar tanto dinero y tengo en mis manos el interruptor, te voy a cobrar por la luz lo que me salga del arco de triunfo.

No me lo invento, ¿eh? El kilovatio hora se pagaba hace menos de un año a 20 euros; ayer superó los 90. Si eso no es poder que baje Dios y lo vea. Hoy escribe en El Confidencial el periodista Esteban Hernández un artículo muy interesante que va precisamente de eso: de cómo este capitalismo del siglo XXI funciona como una versión a gran escala del tipo aquel que cuando estás muerto de sed en el desierto te vende el agua a precio de oro, porque es algo que necesitas y vas a pagar cueste lo que cueste. Bueno, pues quien dice agua, dice luz, o tantas otras cosas.

Así que –ya que antes he citado a Dios- vamos a retorcer un poco algunas frases. A aquel imperativo “hágase la luz”, o en este caso “páguese la luz”, podríamos oponer un “en tus manos encomiendo mi espíritu” que se transformaría –mirando a quien nos gobierna- en un “en tus leyes encomiendo…mi bolsillo”. Por si no se ha entendido: ¡que a ver si hacen algo, joder!

