Un abogado sevillano demanda a "Apple" inspirado por Bruce Willis

En 2012, el diario británico "The Sun" informaba del cabreo monumental del actor Bruce Willis que acababa de descubrir que no podía dejar a sus hijas en herencia sus 150.000 canciones adquiridas legalmente en "iTunes" -entre las que hay temas de los Beatles a Led Zeppelin -. En el contrato del servicio, este aspecto es claro: "no permite que las canciones sean compartidas con otros usuarios y el que las descarga no es el poseedor de las mismas, solo tiene permiso para escucharlas", ha explicado Víctor López, un joven abogado de Sevilla que va a demandar a Apple por usar indebidamente el término "comprar" y llevar a confusiones como la sufrida por el actor norteamericano.

"Ponen el botón de comprar en lugar de adquirir que es lo que realmente haces al usar la plataforma", indica el letrado, especializado en Derecho de las Nuevas Tecnologías.

La idea de pedir un cambio a la multinacional se le ocurrió cuando estaba estudiando en Inglaterra: "leí la noticia del actor y la historia se convirtió en mi trabajo fin de máster donde analizaba si dicha demanda tendría recorrido, recibí el apoyo de los profesores y una buena nota". Años después, ha decidido hacerla realidad.

"Si estuviéramos comprado de verdad, Bruce Willis y otros usuarios podrían legar sus adquisiciones sin problema y no se puede", señala.

La finalidad de su demanda no es atacar a la empresa, "solo hacer justicia ciudadana y que se cambien los términos". De momento, la compañía no se ha puesto en contacto con él.

Víctor López recuerda que los productos digitales no se pueden legar ni prestar y aconseja leer la letra pequeña de estas plataformas antes de hacerse con ellos.





Comentarios