Oriol Cardona:"En este deporte más que vivir se puede sobrevivir"

Oriol Cardona y Claudia Galicia se proclamaron el pasado fin de semana campeones de España de Esqui de Montaña en Candanchú. Oriol Cardona se impuso a su hermano Nill por sólo 18 segundos. " El día no pintaba muy bien, estaba nevando y con viento, pero la carrera fui muy bonita con 5 subidas y bajadas, chula. Y a partir de la primera bajada me fui solo y hasta el final que casi me alcanza mi hermano" . Un buen esquiador de montaña es también esquiador alpino pero Oriol nos confiesa que " me gusta la velocidad y me gusta bajar pero fuera de España el nivel de descenso es altísimo y yo donde saco tiempo a mis rivales es en la subida más que en la bajada" . Vivir del deporte no es fácil y Oriol Cardona se considera un afortunado. " El año pasado intenté dedicarme solo al deporte y mas que vivir se puede sobrevivir". La Copa del Mundo Skimo 2016 arranca este fin de semana en Andorra. La cita ofrece un programa doble, que arranca con la carrera individual el sábado para seguir el domingo con la carrera vertical. Junto a Oriol van a estar todos los grandes nombres del esquí de montaña: Killian Jornet, Laura Orgue, Mireia Miró, Oriol Marc Pinsach. " Mi sueño es estar entre los mejores de este deporte"

