En Trump, no confiamos / /

Rusia



Vladimir Putin espera encontrarse personalmente con Donald Trump, al que llamará para felicitarle en breve. Así lo ha anunciado el portavoz del Kremlim esta mañana quien ha hecho un guiño diplomático a la nueva administración al señalar que no es concebible un acuerdo de paz sobre Siria sin la participación de Estados Unidos. El lunes, precisamente, se inicia en Astana una conferencia de paz en la que están Rusia, Turquía e Irán.

Alemania

Estas expectativas de colaboración entre Washington y Moscú no son compartidas en Berlín, donde el vicecanciller, Sigmar Gabriel, ha reconocido que "el viaje con la administración Trump no va a ser fácil". No tanto como con Obama, quien dedicó su última llamada como presidente a Ángela Merkel. Esta mañana, la canciller ha considerado el discurso como claro respecto a sus convicciones aunque ha vuelto a reiterar que es importante mantener el vínculo transatlántico, la defensa de los valores comunes en los ámbitos económicos, comerciales y militares.

Francia

En Alemania, precisamente, en la ciudad de Coblenza, hay una cumbre de la ultraderecha para aprovechar el 'efecto Trump' convocada por Alternativa para Alemania. Allí, la francesa Marine Le Pen ha defendido que exista la posibilidad de que los países del euro puedan abandonarlo y ha vaticinado que el Brexit va a tener un efecto dominó en la Unión Europea.

Holanda

El holandés Geert Wilders, por su parte, ha augurado una revolución política en la que despertarán los ciudadanos europeos y los patriotas van a ser el instrumento para liberarlos.

Foro de Davos

Con menos entusiasmo han acogido la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en el foro de Davos, donde ha sido protagonista ausente. Si el financiero George Soros le acusó de ser un estafador que va a fracasar, el responsable de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azeved, aseguró que una guerra comercial entre Estados Unidos y China sería "un desastre de dimensiones desconocidas". Mientras, los responsables de las finanzas públicas pusieron cara de póker y prefirieron constatar las buenas perspectivas económicas en este inicio de año y pasar por alto el proteccionismo latente de Trump.

Japón y China

El mensaje de "América primero" inquieta en Japón, donde la prensa señala que el mundo entre en un "territorio impredecible", y en China el órgano del Partido Comunista prefiere insistir en que es "crucial el control y la gestión de las disputas para resolverlas". Desde Bangkok, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, es uno de los satisfechos con Trump y ha mostrado su confianza en alcanzar rápido un acuerdo comercial con Estados Unidos.

México

El proteccionismo, sin embargo, ya tiene su primera víctima colateral: el gobierno de México. El aliento de Trump ha sido suficiente para agravar la crisis en la que se encuentra el vecino del sur, donde se ha pasado en un mes del “gasolinazo” al “tortillazo” y el Presidente Peña Nieto se sitúa en mínimos históricos de popularidad.

