La belleza diferente de Bette Davis

Pocos días antes de su fallecimiento Bette Davis ofreció una legendaria rueda de prensa en el Hotel María Cristina de San Sebastián. Fumando un cigarrillo tras otro, Bette Davis repasó ante los periodistas sus películas más famosas y su acérrima rivalidad con las actrices Joan Crawford y Miriam Hopkins.

“Mi carrera no hubiera sido la misma sin la dirección de William Wyler. Debo mi carrera, en gran parte, a su dirección en "La Loba", su dirección en "La carta" y su dirección en "Jezabel". Siempre me ha gustado interpretar a personajes con picardía y Jezabel, sin duda, era una chica pícara. Me lo pase en grande interpretando a Jezabel”, recordó emocionada.

La estrella defendió rotundamente el “sistema de estudios” que regía el funcionamiento del cine clásico en Hollywood. “Estuve en la Warner Brothers dieciocho años. Ya no hay esa continuidad para la gente joven. Hoy en día creo que lo hubiera pasado muy mal y habría sido imposible para mí tener esta carrera”, afirmó rotundamente.

Uno de los aspectos en los que puso más énfasis fue en cómo rompió con los estándares de belleza que había entonces en el mundo del cine. “Cuando llegué a Hollywood no sabían qué hacer con mi belleza ‘diferente’. Les llevó un buen tiempo acostumbrarse a ella. Pero creo que, a la larga, esta diferencia fue un plus para mi carrera. Lo tengo claro”. Y añadió: “Cuando envejeces, si has sido una gran belleza, la tragedia es mucho mayor que si has tenido una cara diferente como la mía”.

Y naturalmente también habló de sus ojos: “Siempre he estado agradecida a mis ojos. Eran el mejor rasgo que podía ofrecer a la cámara. Está claro que las emociones nacen en la cabeza, pero salen por los ojos”.

Pero si algo quedó claro con su presencia en San Sebastián es que Bette Davis era totalmente consciente de su condición de mito cinematográfico, un estatus que alimentó hasta el final. Nada más llegar a la capital guipuzcoana se encerró en su habitación del hotel María Cristina durante cinco días para preparar minuciosamente todos los detalles de su presentación ante la prensa acreditada y ante el público donostiarra.

Bette Davis emocionó a todos los presentes afirmando que nunca se retiraría del cine. “No pienso en la retirada. ¿Retirada, por qué? Ojalá pueda seguir actuando siempre. Amo mi trabajo. El cine ha sido mi vida. Una gran vida. Ahora solo rezo para que pueda encontrar una película para mí, con un papel de mi edad. Solo rezo para encontrarlo”. No pudo ser, pero en San Sebastián, esos días de septiembre de 1989, los últimos de su vida, Bette Davis, fue más que nunca La Loba.

Comentarios