La solitaria muerte de Heath Ledger

El mundo del cine y sus fans no se lo podían creer. Heath Ledger había aparecido muerto en su apartamento de Nueva York. Su asistenta le encontró boca abajo y desnudo a los pies de su cama. En su cuarto la policía halló pastillas para dormir y otros medicamentos antidepresivos con receta. No había ninguna nota de suicidio junto al cuerpo del actor. Su familia, que se enteró de su muerte por los informativos, afirmó que la muerte de Heath Ledger se debió a un accidente, una mezcla de píldoras para dormir con otras sustancias para reducir el dolor. Una fatal imprudencia.

Heath Ledger vivía uno de los mejores momentos de su carrera. Acababa de rodar "El Caballero Oscuro" y estaba en mitad de la filmación de "El imaginario del doctor Parnassus" de Terry Gilliam.

Heath Ledger nació la localidad australiana de Perth el 4 de abril de 1979. A los diez años interpretó a Peter Pan en una función escolar y su hermana mayor le fue animando a que se convirtiera en actor. Su actor favorito era Gene Kelly porque le gustaba mucho cantar y bailar. En Australia trabajó en varias series de televisión y en 1997 dio el salto a Hollywood. En el año 2000 le vimos haciendo de hijo de Mel Gibson en "El patriota". Ledger siempre tuvo un punto rebeldía que le hacía ideal para hijo impulsivo y respondón de Gibson.

Un año después le veíamos de protagonista en "Destino de caballero" y más tarde en "Las cuatro plumas" o "Casanova". En la vida real el propio Ledger era tambien un poco Casanova. Fue novio actrices como Heather Graham o Naomi Watts. En 2004 conoció a Michelle Williams durante el rodaje de "Brokeback Mountain", película por la consiguió su primera nominación al Oscar. Con Michelle Williams tuvo una hija, Mathilda. Parecía que todo en su vida le iba bien pero su relación con Williams terminó en 2007.

Su papel de Joker en "El Caballero oscuro" le atormentaba porque temía no estar a la altura del que interpretó Jack Nicholson. El actor se encerró durante todo un mes en una habitación de un hotel de Londres para preparar su personaje. Escribió un diario y ensayó diferentes voces.

Según el diario The New York Times la preparación tan intensa y el duro rodaje de este film le había alterado el sueño y el actor comenzó a tomar pastillas para dormir. Además, Ledger estaba bastante estresado ya que apenas descansaba empalmando un rodaje tras otro, titulos como "Candy" y "I'm not There" en donde hizo de Bob Dylan.

Pocos días antes de su muerte se le vio paseando con su hija sucio y desaliñado. Tenía problemas con Michelle Williams por la custodia de su hija y llevaba bastante mal la presión mediática. Sus amigos y familiares le aconsejaban que parara su frenético ritmo, que se tomara un descanso y, sobre todo, que no mezclara medicamentos y sustancias sin supervisión médica. Su propia hermana habló con él la noche anterior a su muerte y se lo recordó, pero Ledger no le hizo caso.

Heath Ledger dejó como únicos herederos a sus padres y hermanas, ya que elaboró su testamento antes de conocer a su ex pareja, Michelle Williams. Heath Ledger, a pesar de su fama y de su emergente carrera, no era un actor rico. Tan solo poseía un coche y su casa de Nueva York. Siempre pensó que lo de convertirse en una estrella había sido algo fruto de la casualidad. Su familia recogió el Oscar que ganó por su papel de Joker en "El caballero oscuro".

