"Pitos, lesiones... pero el Real Madrid es líder"

"El Madrid es el campeón de invierno pero al Santiago Bernabéu no le gustó en exceso el rendimiento de su equipo ante el Málaga y es que pitó en momentos puntuales a Cristiano y a Karim Benzema. Eso no gustó a Zinedine Zidane que después en sala de prensa confesó sentirse literalmente jodido por las lesiones, la última la de Marcelo. El equipo no acabó bien físicamente pero en cualquier caso, hay una cosa por encima de todas las demás: el Madrid es líder".

"El Valencia también es noticia y es que 26 partidos después fuera de casa dejó su portería a cero y además ganó el encuentro en el estadio de La Cerámica ante un Villarreal que no pasa por su mejor m.omento. El Valencia se pone siete puntos por encima del descenso"

"Este domingo jornada complicada para el Atlético de Madrid y para el Barcelona. El Barça en Ipurúa ante un Eibar que reservó a sus titulares en Copa del Rey y el Atlético ante el Athletic en San Mamés, donde no encuentra juego pero sí resultados".

Ramos cambia los pitos por aplausos



El choque entre el Real Madrid y el Málaga estaba siendo un encuentro sin control, sin dominador, con el balón que iba de un área a otra… hasta que llegó Sergio Ramos. El defensa blanco abrió el marcador con otro cabezazo mágico a falta de diez minutos para el descanso y en un abrir y cerrar de ojos hizo el segundo y metió en el carril a un Madrid que hasta entonces no había sabido dominar a un rival asequible para su potencial.

