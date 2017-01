Iglesias presenta su propuesta organizativa

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado su propuesta organizativa para el partido. En el documento, Iglesias sólo garantiza la continuidad del Consejo de Coordinación aunque deja otros departamentos del partido- como la secretaría política de Errejón- a criterio del Consejo Ciudadano Estatal. En relación al mandato del secretario general, Iglesias opta por un liderazgo de cuatro años frente a los tres que propone Errejón.

Sin embargo, también hay algunos paralelismos con la propuesta de los errejonistas. El documento de Iglesias también apuesta por garantizar la independencia del partido poniendo condiciones a su fusión con otras formaciones. En concreto, el líder del partido propone que sea necesario obtener una mayoría cualificada de dos tercios para cualquier alianza que implique una modificación orgánica del partido.

Carolina Bescansa reconoce que el enfrentamiento entre Iglesias y Errejón perjudica al partido

Preguntada por la tensión entre ambos dirigentes, la secretaría política de Podemos ha asegurado que es "la falta de criterios sobre cómo se hacen las cosas en el partido lo que debilita muchísimo a Podemos y a su secretario general". Bescansa ha apostado por superar la confrontación actual en Podemos y ha hecho responsable a toda la dirección política del partido.

La mujer de Bárcenas declara ante el juez

Rosalía Iglesias ha declarado ante el juez que firmaba los documentos que su marido le pedía porque tiene una confianza absoluta en él. La mujer del extesorero del PP ha insistido en que ella no gestionaba el patrimonio familiar y no tenía constancia de las cuentas de su marido en Suiza. "No sabía las que había aquí muy difícil que supiera las de Suiza", ha recalcado.

La Audiencia investigará a los embajadores españoles por el atentado en Kabul

En el auto de la Audiencia Nacional, los jueces avalan una vía de investigación por la falta de seguridad en la embajada a pesar de la conflictividad en el país y los numerosos ataques terroristas.

La mesa política

Sandra Moneo (Partido Popular), Eduardo Madina (PSOE), Íñigo Errejón (Podemos) y Miguel Gutiérrez (Ciudadanos).

La tertulia política

Javier De Lucas, Carmen del Riego y Javier González Ferrari

