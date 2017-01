¿Existió alguna vez Izquierda Unida? ¿Y Alberto Garzón?

Tiempo habrá, no conviene amontonarse en la catástrofe, para llorar a lágrima viva, gemir para luego aullar, por los mil males que nos van a caer a toda la humanidad porque en Estados Unidos unos perezosos no quisieron votar, mientras los más reaccionarios del lugar regalaban su papeleta a la octava plaga de Egipto, pero en peor.

Sollozaremos, pues, pero dejen a este Ojo tener un recuerdo en estos duros días de invierno hacia un partido, una coalición y un líder que un día fueron importantes y hoy no es que sean poca cosa, es que directamente no son, no existen, adiós, ustedes han muerto y están enterrados.

Porque, ¿qué saben ustedes del Partido Comunista, de Izquierda Unida y, como obligado seguimiento a estas preguntas, las uvas y el racimo, qué ha sido de aquel lozano político que tanto prometía y que respondía al nombre de Alberto Garzón?

Dicen que un voraz dragón dio buena cuenta de él tras masticar sus huesitos, al tiempo que otros opinan que se marchó a algún desierto –quizá el Gobi o a lo mejor el Kalahari- para poder reflexionar sobre el pasado y el futuro de su actividad política.

Ganará Iglesias o Errejón en la pelea de Vistalegre, pero seguro que las masas no echarán en falta en el machito la presencia de quien quiso ser y ya no es.

