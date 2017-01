La niña ha entrado hoy en la cocina con un libro grueso en la mano.

- Papá, ¿qué es esto?

- ¿Dónde estaba?

- En la estantería de la tele.

Me he sentido muy mayor. Me ocurre a veces con mis hijas, sobre todo con ella, que crece sin parar, que se parece cada vez más a mi madre, que reflexiona como lo haría ella, con esa mirada seria y sin contemplaciones.

Y de pronto me he visto incapaz de explicarle qué eran las Páginas Amarillas. Eran necesarias demasiadas explicaciones, la descripción de hábitos y de costumbres que finalizaron antes de que ella naciera. El primer teléfono instalado en mi casa, el mismo día en que se pudo llamar también a la tienda de mis padres. La ilusión por ver nuestro nombre en la Guía Telefónica, y las aspiraciones de mi padre por comprar un recuadro mayor en las Páginas Amarillas. La competencia con las otras tiendas de electrodomésticos, el absurdo orgullo que yo sentía porque nuestro teléfono finalizaba en 15 15 y era fácil de recordar.

Mientras los ojos de mi madre me miraban a través de los ojos avellana de mi hija mayor, he recordado el largo declinar de la tienda, el teléfono que sonaba cada vez menos, los clientes que desaparecían de camino hacia los grandes almacenes. Vendimos el local. El teléfono acabado en 15 15 quizás suene, de vez en cuando, en algún lugar, donde nadie contestará Sí, electrodomésticos Sierra. Y le he contestado lo que siempre cuando me abruma la realidad.

-Pregúntale a mamá.

