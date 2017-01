Vesti la giubba, un 'One-hit wonder' de la ópera

Según el libro Guinness de los records, esta aria, interpretada por Enrico Caruso (grabado noviembre de 1902), fue el primer disco que vendió más de un millón de ejemplares de la historia. Y desde entonces no ha parado de sonar. 'Vesti la giubba', de la ópera 'Pagliacci', compuesta por Ruggero Leoncavallo, es una de las melodías más reconocibles de la lírica.

Luciano Pavarotti se encargó de volver a popularizarla (inolvidable su imagen vestido de payaso), pero también ha aparecido en películas como 'Los intocables' o en series como 'Los Simpsons' e incluso ha sido versionada de forma satírica por el músico Spike Jones. Incluso el popular 'The show must go on', de Queen, tiene mucho que ver con esta composición. Esta mañana en Hoy por hoy con Gemma Nierga, Ramón Gener se ha encargado de relatar la historia de esta popular aria.

Comentarios