Populismo sin pueblo

Circulan unas imágenes de la toma de posesión de Donald Trump en las que se ven unas gradas vacías. Son imágenes muy poderosas, desde luego bastante más poderosas que ver esas gradas llenas.

El caso es que Trump es un hombre que ha llegado al poder desafiando cualquier clase de idea preestablecida sobre la proyección pública. Ha hecho y dicho de todo, y ha sido además de una manera desacomplejada y escandalosa. Ninguna encuesta le daba ganador, muchas de ellas lo dejaban como víctima de una derrota humillante. Y el fin de semana en el que tomó posesión hubo muchísima más gente en las protestas que en las celebraciones.

Sin embargo, él gana. Su votante, aunque no aparezca, existe y eso basta. Trump va a gobernar apoyado por una América que apenas se moviliza y que no dice públicamente que lo vota. En ese sentido será una presidencia marcada gráficamente por una tribuna vacía. Y es algo curioso porque hay voto a Trump probablemente mayoritario, probablemente el más peligroso de todos, que no es un voto ideológico ni un voto antidemocráta, ni un voto antiClinton: es un voto simpático. Un voto a un tipo que va por libre y cae bien a ese americano que le vota. Los ha tenido en las urnas y los tiene en sus casas, en los bares y en sus trabajos.

Lo más curioso de todo es que es un presidente populista. Es, de hecho, el primer populista del mundo. El presidente que quiere devolver el poder a la gente no tiene gente a la que devolvérselo. Es el populista sin pueblo.

