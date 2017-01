Cariño, este banco suizo no es lo que parece

Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, ha declarado hoy que ella firmaba todo lo que le ponía delante su marido porque todo lo que él hace le parece bien. El testimonio es la cara B del que escuchamos a Bárcenas, que las decisiones económicas las tomaba él y su mujer sólo le firmaba. Sin preguntar, sin rechistar. Iban a un banco suizo, ella se quedaba en la antesala tomando un cafetito, y cuando Luis acababa la gestión, Rosalía rubricaba lo que hiciera falta. Es tan extravagante la explicación que ha tenido que aclarar que “ella no es tonta”.

El de Iglesias es un perfil propio de la estirpe de Ana Mato o Cristina de Borbón, una confluencia de sumisión e ignorancia sobre la que se ha cimentado el secular machismo. Por eso, declaraciones así ofenden. Y no sólo a las generaciones de mujeres que han luchado por dinamitarlo. Ofenden a la inteligencia. Porque nadie hoy ve entrar un Jaguar en el garaje de casa, disfruta de fiestas o vacaciones de lujo que no ha pagado o firma la apertura de una cuenta en Suiza sin disparar un arsenal de preguntas. Sin acritud. En una reacción no muy distinta a la que se produce cuando en el dormitorio, con la cama revuelta, aparece ropa interior sin identificar. Sea él o sea ella. Con no ser estúpido o no quererlo parecer, es suficiente.

