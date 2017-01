Marcos Fajardo, ganador del Oscar Técnico de la Academia de Hollywood

And de Oscar goes to...Marcos Fajardo, un ingeniero malagueño ganador del Premio Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en la categoría de Premio Científico y de Ingeniería. Fajardo es el primer español que se hace con este galardón, gracias a la creación de Arnold, un software puntero para la realización de efectos especiales. Se trata de un programa informático que llevan empleando desde hace diez años las grandes productoras en películas como Gravity, Spider Man o La llegada.

Arnold es un software que renderiza imágenes digitales de gran realismo. "El programa informático lo que hace es generar una imagen a partir de un modelo tridimensional. Saca unas imágenes mucho más realistas. Y eso te lo tragas mejor cuando vas al cine. Te lo crees", ha explicado Fajardo.

Este ingeniero andaluz comenzó a escribir el código del software en 1997, cuando todavía estaba estudiando Ciencias de la Computación en la Universidad de Málaga. La idea surgió poco después de que sus compañeros empezaran a decir que la física, las matemáticas y la programación que les impartían no servían para nada. "Y por casualidad descubrí lo del 3D y me di cuenta de que lo que nos estaban enseñando sí servía para algo", ha recordado.

Fajardo lleva veinte años escribiendo y desarrollando el software, porque es algo que nunca está acabado: "Es como si hiciéramos motores para la Fórmula 1. Cada año hay que mejorarlo para que nuestro piloto gane el mundial. Tenemos que seguir mejorando el programa para seguir estando a la cabeza y que no nos gane la competencia". En el año 2004 el programa estaba lo suficientemente desarrollado como para comenzar a aplicarse en el cine. "La primera película con nuestro software fue Monster House, una de animación de Sony producida por Spielberg y Zemeckis", ha señalado.

El ingeniero español recibe un premio con el que ya cuentan empresas de gran renombre como Kodak, Sony, Leica o Fujifilm por los diversos avances tecnológicos que han aportado al cine a lo largo de su historia, por lo que siente una inmensa alegría: "Más que el reconocimiento general lo que más me llena de orgullo es el reconocimiento de la gente del sector. Porque son los propios competidores los que valoran tu trabajo y te felicitan".

Éxito mundial

Fajardo creó la empresa Solid Angle, con sede en Madrid, en el año 2009. El objetivo era dotar a Arnold de un mayor nivel de sofisticación técnica. Y lo lograron de tal manera que actualmente cuenta con cientos de clientes en más de cincuenta países:"No podemos decir que la inmensa mayoría de las películas que emplean efectos especiales utilicen este software, pero más del 50% de las películas que vemos en el cine sí".

