En Vespa de Pamplona a Noruega

El 3 enero de 2017, el ourensano José Antonio Fernández partió desde Pamplona para realizar la primera ruta invernal en una Vespa hasta Cabo Norte en Noruega, el punto más septentrional del hemisferio Norte, por encima del Círculo Polar Ártico. Su objetivo era completar, sin apoyo logístico, la ruta Pamplona - Cabo Norte - Pamplona para sensibilizar y conseguir fondos para la investigación de enfermedades olvidadas como el Chagas.

Después de más de 10.000 kilómetros -algunos por carreteras totalmente heladas y con temperaturas que podrían superar los -40 ºC (-65ºC de sensación térmica) y con vientos de hasta 120 kilómetros por hora- el aventurero llega mañana a Pamplona convirtiéndose en la primera persona en la historia en realizar esta hazaña en Vespa. "En Vespa se puede llegar a cualquier lado", afirma Fernández.



"La malaria, el chagas...son enfermedades olvidadas, que los laboratorios no investigan porque no les resultan rentables", ha explicado, "y éste me pareció un reto maravilloso para poder aportar un granito de arena, para sensibilizar a la gente, conseguir fondos...". Pero sobre todo, destaca, buscaba "que la gente se dé cuenta de que hay un montón de gente a la que podemos ayudar con muy poco esfuerzo".

