Tengo una plancha averiada y no me dan solución

Juan Manuel Antequera

Compré una plancha Rowenta y al mes comenzó a perder agua, la llevé a la tienda donde la compré y me dicen que no pueden cambiarla ni devolverme el dinero. Escribo a Rowenta España y me dicen que la lleve al servicio técnico que es una avería y me la solucionarán, les he vuelto a insistir y no me dan más repuestas. ¿Qué puedo hacer con este problema, ya que es una plancha con 4 meses y no me dan soluciones?

Cristina Maroto

La empresa que ha vendido la plancha no puede denegarle la garantía y remitirle al fabricante. Si el producto no fuera conforme con el contrato, el consumidor y usuario podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. Desde el momento en que el consumidor y usuario comunique al vendedor la opción elegida, ambas partes habrán de atenerse a ella. Así mismo, su ejercicio debe ser gratuito por el consumidor.

Respecto al fabricante, si le remite al servicio técnico puede llevarlo y que se lo arreglen, y en caso de no estar conforme puede solicitar la sustitución.

Por tanto, si en la tienda no quieren hacerse cargo debe interponer una reclamación in situ, ante una Asociación de Consumidores o en una Oficina Municipal de información al Consumidor, ya que es la tienda la que debe remitir el bien al servicio técnico correspondiente.

Comentarios