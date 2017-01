Hoy se cumplen 40 años de la matanza de Atocha. Era un 24 de enero de 1977. Franco llevaba muerto más de dos años, pero el régimen se resistía a morir con él. Tres pistoleros ultraderechistas entraron en un despacho de abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista y a Comisiones Obreras y dispararon a quemarropa a todos los que estaban allí.

Murieron cinco personas. Cinco personas, tres abogados, un estudiante y un administrativo, que, desde ese despacho, luchaban por la democracia, cuando esta palabra todavía no existía en nuestro diccionario.

Hoy se cumplen 40 años, y, ante la tentación de olvidar, la obligación de recordar. Recordar lo doloroso que fue también el tránsito de este país a la democracia. La memoria es selectiva y acostumbramos a olvidarnos de lo peor. La transición permitió ese tránsito. La voluntad y el esfuerzo político fueron determinantes, pero no fue tan fácil. Hubo muertes y hubo dolor. Eso es lo que paso en ese despacho de la madrileña calle de Atocha. Ante los que querían avanzar, los pistoleros, ante el futuro, el pasado.

La memoria es lo que somos, de donde venimos y porque somos como somos, a nivel individual y a nivel colectivo. Los que no quieren remover en el pasado, lo que quieren es anestesiar esta memoria: no recordar, no buscar, no contar que todavía tenemos muertos en las cunetas, que hay hijos tan mayores que apenas tienen fuerzas pero que siguen buscando a sus padres porque quieren enterrarles.

Es nuestra historia y somos de donde venimos. Y los jóvenes tienen que saberlo, tienen que entenderlo siempre, pero ahora más que nunca cuando el mundo que nos rodea parece vivir una peligrosa regresión. Recuperemos la memoria como antídoto. Y hoy el recuerdo de los muertos por trabajar para la gente debería ser nuestro escudo ante el peligroso retorno de tiempos pasados.

