Estas pseudoterapias NO te van a ayudar a luchar contra el cáncer

Es un asunto que provoca mucha controversia: el uso de terapias como la homeopatía o el reiki para combatir el cáncer. Actualmente un 30% de enfermos combina este tipo de métodos con su tratamiento tradicional. ¿Sirven para algo? ¿Ayudan en la curación? ¿Merece la pena probarlas? Ahora un libro, 'Mitos y pseudoterapias', trata de desmontar hasta 28 de estas terapias y más de 70 mitos falsos sobre el cáncer. Su autora, Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y el periodista Emilio de Benito, autor del reportaje en El País sobre este libro, han explicado en Hoy por hoy cuáles son las terapias más ineficaces y por qué no deberían ser utilizadas.

“Nos llegan a diario, nos llaman, es un bombardeo continuo. La vulnerabilidad de un paciente con cáncer te hace caer en cualquier cosa” explica Barragán. El hartazgo ante la cantidad de personas que caen en este tipo de terapias es lo que ha llevado a esta organización a publicar su propio relato para explicar las verdades y mentiras sobre estos tratamientos. Según la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, la mayoría de las veces hay voluntad de engañar y todo con un objetivo claro: “Lo que mueve este mundo es el dinero” explica. Pero no solo dañan el bolsillo. Uno de los argumentos para probar estos tratamientos alternativos es el clásico “por probarlo no vas a perder nada”. Pero no es así. “Puedes perder mucho, en el mejor de los escenarios dinero” explica Barragán. "Y en el peor puedes abandonar terapias, interferir, puedes perder la salud, incluso la vida”.

Otro de los clásicos comentarios que van de boca en boca es que estar contento y de buen humor ayuda en la lucha contra la enfermedad. “Uno está como puede estar en ese momento” explica Emilio de Benito. “Este tipo de mensaje pone una carga en el paciente: tienes que estar animado, sonreír…” asegura el periodista. “No hay ningún estudio científico que demuestre que estar bailando la jota te vaya a curar. El paciente puede tener altos y bajos” afirma Barragán. Tampoco es verdad que las personas con depresión tengan más riesgo de sufrir cáncer. “Las células no se enteran, les da igual” relata De Benito. Y lo confirma la presidenta de GEPAC: "En el año 2001, cuando me diagnosticaron el cáncer, me enfadé tanto que todavía no se me ha pasado, y estoy aquí".

Otro asunto es la entrada de estos supuestos tratamientos en la sanidad pública. Según Barragán, debería estar prohibido. "Llamarlo terapia confunde al paciente. Si seguimos metiendo en nuestros hospitales públicos estas terapias, cualquier día me espero entrar y ver velas y unos chamanes poniendo gotitas de algo". En todo caso, desde GEPAC se muestra receptivos a que, si alguien encuentra artículos científicos donde se demuestre que estas terapias funcionan, se las hagan llegar. "La investigación científica es la que es y es la única que pueda mostrar evidencias de que algo funciona o no funciona" sentencia.

