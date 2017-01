¿Cuál es la peor película del 2016? Revelan los candidatos a los Razzie

La organización de los Premios Razzie ha dado a conocer los nominados a peor película del año 2016. Entre los candidatos a llevarse este galardón destacan algunos oscarizados de la talla de Robert De Niro, Julia Roberts o Ben Affleck, por su papel en 'Batman V Superman', una de las grandes candidatas a triunfar en esta edición.

La película que cuenta con más nominaciones es la cinta dirigida por Ben Stiller 'Zoolander 2'. Con nueve nominaciones, la sátira de la industria de la moda opta a convertirse en la peor película del año y la peor secuela del 2016. Además, tanto su director y protagonista Ben Stiller, como los secundarios Owen Wilson y Will Ferrell también están nominados a convertirse en peor director y actor protagonista, en el caso de Stiller y a actor secundario, para Wilson y Ferrell.

Desde 'Zoolander' hasta 'Batman V Superman'

Otra de las grandes favoritas a arrasar en estos premios es 'Batman V Superman'. Tras ser duramente criticada por los expertos de la industria cinematográfica, la cinta de Zack Snyder ha sido nominada hasta en ocho ocasiones a pesar de haber sumado unos 873 millones de dólares en la taquilla mundial.

Tras estas dos superproducciones, otras películas como 'Mi abuelo es un peligro', con seis nominaciones y Dioses de Egipto', 'Hillary's America' e 'Independence Day: Contraataque', con cinco, serán algunas de las películas más representadas durante estos premios que se celebrarán el 25 de febrero, el día previo a la ceremonia de los Óscar.

Tanto los nominados como los ganadores son escogidos a través de un total mil miembros, procedentes de 24 países de todo el mundo, que se inscriben a través de Internet y pagan una cuota de 40 dólares. Estos son todos los candidatos:



Peor película

Batman v Superman: Dawn of Justice

Independence Day: Contraataque

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Zoolander 2

Mi Abuelo Es Un Peligro

Dioses de Egipto

Peor actriz

Rebekah Turner ‘Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party’

Naomi Watts ‘Shut In’, ‘La serie Divergente: Leal’

Megan Fox ‘Ninja Turtles: Fuera de las Sombras’

Shailene Woodley ‘La serie Divergente: Leal’

Julia Roberts ‘Mother's Day’

Tyler Perry ‘Boo! A Madea Halloween’

Peor actor

Henry Cavill 'Batman v Superman: Dawn of Justice'

Ben Affleck 'Batman v Superman: Dawn of Justice'

Gerard Butler 'Dioses de Egipto', 'Objetivo: Londres'

Dinesh D'Souza 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'

Robert De Niro 'Mi Abuelo Es Un Peligro'

Ben Stiller 'Zoolander 2'

Peor director

Dinesh D'Souza 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'

Roland Emmerich 'Independence Day: Contraataque'

Bruce Schooley 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'

Ben Stiller 'Zoolander 2'

Tyler Perry 'Boo! A Madea Halloween'

Alex Proyas 'Dioses de Egipto'

Zack Snyder 'Batman v Superman: Dawn of Justice'

Peor actor de reparto

Nicolas Cage 'Snowden'

Jared Leto 'Escuadrón Suicida'

Owen Wilson 'Zoolander 2'

Will Ferrell 'Zoolander 2'

Jesse Eisenberg 'Batman v Superman: Dawn of Justice'

Johnny Depp 'Alicia a través del espejo'

Peor actriz de reparto

Julianne Hough 'Mi Abuelo Es Un Peligro'

Sela Ward 'Independence Day: Contraataque'

Kristen Wiig 'Zoolander 2'

Jane Seymour 'Cincuenta sombras de Black'

Kate Hudson 'Mother's Day'

Aubrey Plaza 'Mi Abuelo Es Un Peligro'

Peor guión

'Batman v Superman: Dawn of Justice' David S. Goyer, Chris Terrio

'Escuadrón Suicida' David Ayer

'Independence Day: Contraataque' Roland Emmerich, Dean Devlin, Nicolas Wright

'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party' Dinesh D'Souza, Bruce Schooley

'Mi Abuelo Es Un Peligro' John Phillips

'Dioses de Egipto' Matt Sazama, Burk Sharpless

Peor pareja en pantalla

'Batman v Superman: Dawn of Justice'

'Boo! A Madea Halloween'

La Belleza Oculta

'Zoolander 2'

Dioses de Egipto

Alicia a través del espejo

Peor remake o secuela

Batman v Superman: Dawn of Justice

Ninja Turtles: Fuera de las Sombras

Independence Day: Contraataque

Cincuenta sombras de Black

Zoolander 2

Alicia a través del espejo

