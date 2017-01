Peligro de guera

No es por ponerles mal cuerpo, pero ahora que se ha puesto de moda evocar el apocalipsis por la combinación explosiva que puede suponer el dúo Donald Trump-Vladimir Putin, ¿han pensado alguna vez cómo podría desencadenarse, o cómo podría ser la tercera guerra mundial? Algunos dicen que por el petróleo, otros por el agua, tal vez por culpa de un atentado, o por algún conflicto territorial…

Yo no tengo ni idea y además espero que no pase nunca. Pero en la ficción, en la literatura, aparece otra teoría: que la próxima guerra será de jóvenes contra mayores. O de jóvenes contra viejos. De hecho, existe una novela de Bioy Casares, titulada Diario de la guerra del cerdo, que va precisamente de eso; y no es la única.

Me ha venido a la cabeza después de leer un informe del Banco de Españaque confirma cómo la crisis ha agrandado la brecha. La renta en los hogares más jóvenes cayó en cuatro años más de veintidós puntos; pero por el contrario, los jubilados y pensionistas mejoraron sus ingresos en más de diez.

Y lo peor es que no es coyuntural, se trata de una tendencia asentada, que en la práctica -hay que decirlo directamente- supone una auténtica locura, un suicidio colectivo a medio plazo; porque no se puede construir un país ni dar el relevo a nadie en esas condiciones: con más del cincuenta por ciento de paro juvenil, con una precariedad cuasi universal y con el ascensor social bloqueado.

Así que no sé si acabaremos en guerra, pero esta desigualdad rampante que deja en la cuneta a buena parte de los que deberían pilotar el futuro sólo puede acarrear problemas. Y problemas gordos, muy gordos. De hecho, no sé yo si estamos a tiempo de resolverlos.

