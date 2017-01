Los consumidores se "comen" la banca

Millones de consumidores viven en los últimos años, especialmente en los últimos meses, mirando de reojo a la justicia… ¡y la banca!. Tienen muchos frente abiertos que les afectan directamente a sus bolsillos.

La batalla de las preferentes se ganó con muchos esfuerzos, después de muchos años, pero al final la justicia dio la razón a los afectados. Ganaron. Era obvio, pero tuvieron que pelear con uñas y dientes.

Con las cláusulas suelo ha pasado algo similar. También obvio que se habían cometido muchas irregularidades en muchas entidades bancarias con este producto, y los tribunales de justicia han acabado dando la razón total a los afectados. Hay que devolverles hasta el último céntimo.

Con ciertos gastos que nos han cobrado en los bancos a todos los que tenemos hipotecas, más de lo mismo. Otro "pico" que sacan los afectados a la banca.

Es decir, la banca va a tener que rascarse sus bolsillos y devolver a millones de clientes una importante cantidad de dinero que los consumidores nunca deberían haber pagado.

Pero de todo esto caben algunas lecturas. Una, que jamás en este país ha habido tantos frentes abiertos contra poderosas entidades finan cieras por parte de sus propios clientes. Y es importante que les hayan plantado cara, pero mucho más que se estén ganando no solo batallas, también la guerra.

También es obvio que tanto "engaño" bancario, cuando no fraude, ha dejado en entredicho a las autoridades económicas, la clase política o los estamentos de "control" y, lógicamente, a las autoridades de consumo, que jamás han "tosido" a los bancos y cajas por estas tropelías. Ha sido un coladero intolerable, en algunos casos, consentido.

Y de eso se han sabido servir los dueños del mundo: han demostrado una absoluta desfachatez frente a los clientes, sabedores que, generalmente, estamos mal informados y que no conocemos nuestros derechos como ellos nuestras debilidades; han exhibido su músculo jurídico, el que no tienen los afectados.

Es obvio que los consumidores somos como los equipos pequeños de la Liga, que necesitan hacer 90 minutos perfectos para doblegar a los grandes. Y que los árbitros no se dejan avasallar, que la "política" no decida "barrer" para los de siempre y que no se encuentren a alguien en el camino que decida que "el sistema" no pueden quebrarse por unos "pedigüeños", como llamó a los afectados el Presidente del Banco Sabadell. Sangre, sudor y lágrimas, pero estamos ganando. Los peces pequeños se están "comiendo" a los grandes, nada menos que a la banca...

Comentarios