Carreño: ¿Por qué ahora, siete años después?

Manu Carreño habla hoy de Ángel María Villar, acorralado por un ultimátum de José Ramón Lete, Secretario de Estado para el Deporte. "De nuevo noticia de Ángel María Villar. Ayer nos contaban los compañeros del Diario El País que ha decidido devolver 1'2 millones de euros más 300.000 por intereses que en su día le prestó el Gobierno español, el CSD. Fondos públicos para llevar a cabo una serie de obras sociales. Alguna de ellas tenía que ver con unas escuela dedicada a una niña en Haití para que jugasen al fútbol. Bueno, ni escuela, ni ningún proyecto llevado a cabo llevado a cabo con ese 1,2 millones de euros", explica Manu Carreño.

"Curiosamente después de que haya habido todo este revuelo después de lo publicado por varios medios de comunicación y después de una denuncia puesta por Miguel Galán, decide devolverlo. Pero, ¿por qué siete años después? ¿Qué ha hecho durante estos siete años Ángel María Villar con ese 1,2 millones de euros? La respuesta es nada. Y, ¿por qué ahora? Estoy convencido de que si no hay esa denuncia y no se monta todo este revuelo Ángel María Villar no devuelve ese dinero.

Un Ángel María Villar al que le estrecha el cerco también el CSD porque ayer, según contamos en 'El Larguero', el Secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, le ha dado un ultimátum. Tiene Villar diez días para realizar y llevar a cabo la última modificación que le piden en el reglamento y que se pueda llevar a cabo el calendario electoral. Si no lo hace en esos diez días, no hay más oportunidades para Villar. Estamos en los últimos coletazos de Villar. Diez días. Si no se pedirá su inhabilitación al TAD. Mañana quedarán nueve días", finaliza Manu Carreño.

En 'El Larguero' se habló del ultimátum de Lete a Villar y se explicó que en el CSD están convencidos de que Villar cambiará el reglamento y no tendrán que pedir al TAD la inhabilitación al hombre que dirige el fútbol español.

En caso de llegar al extremo de pedir que se abra un expediente que pueda dar lugar a la inhabilitación, el tiempo para resolverlo se movería entre los tres y los seis meses. El CSD debería explicar por qué incumple Villar la ley, y el presidente de la RFEF tendría tiempo para recurrir, el acto de apertura, diferentes tramitaciones, etc... que alargarían el proceso.

