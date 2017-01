Toni Nadal: "La semifinal con Dimitrov está al 50%"

Desde la primavera de 2014 Rafael Nadal no probaba las mieles de una semifinal grande. "No sé qué ha cambiado desde entonces, no me fijo en qué es mejor o peor", cuenta su tío a Manu Carreño, dejando claro que no todo se trata de comparativas, también hay momentos e impedimientos. "Ahora está podiendo jugar, no le molesta nada, está saliendo el trabajo", resuelve Toni Nadal sobre el rendimiento de su sobrino.

"La semifinal con Dimitrov está al 50%, no es el Dimitrov de los últimos años, está jugando realmente bien", comenta precavido sobre las voces que ya hablan de elegir entre Wawrinka o Federer. Sobre los dos suizos, Toni tiene claro a quién teme más, pero prefiere no decirlo. Sí deja claro que la nostalgia de un choque ante Federer haría algo más visible esa hipotética final.

Su otro tío, Miguel Ángel, mantiene que "nunca perdió la esperanza, estaba ahí". El que fuera central del FC Barcelona se descubre ante la mejoría de nivel de su sobrino pese a las lesiones.

"Esto es un trabajo de equipo, pero el que salta a la pista es el jugador, él es el que juega, no puedes hacer cambios", se desprende Toni quitándose algo de responsabilidad en el gran momento de Rafa. Miguel Ángel no viajará a Melbourne, pero lo verá "y sufrirá" por la tele.

La última pregunta es para Toni Nadal: ¿Quién es el favorito?. "Pufff, no tengo ni idea...si tengo que apostar lo hago por mi sobrino, pero cualquiera de los cuatro puede ganar".

