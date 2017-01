Guidetti: "No me gusta ganar al Real Madrid, me encanta"

Después de sus hits,"Guidetti no, Superguidetti" y "Ya no soy sueco, ahora soy gallego", John Guidetti ha pasado por El Larguero de la Cadena SER para valorar el pase del Celta a semifinales de la Copa del Rey. "Gracias a todo el equipo, hoy la afición ha estado muy bien" ha empezado diciendo el delantero nórdico, con la voz alegre y carcajadas de por medio.

"Me gusta mucho Vigo, me gusta España, hace sol, calor... la comida es buena... ¡Me gusta todo!", bromea Guidetti con Manu Carreño cuando le pregunta por su adaptación. Incluso se lanza a tararear su canción cuando suena en El Larguero.

Pero deja claro que hay una cosa que le gusta por encima de las demás..."No me gusta ganarle al Real Madrid, me encanta", cierra el ex del City sobre lo mejor de una noche que recordará mucho tiempo.

