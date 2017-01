Les voy a contar tres cosas que ayer, día del patrono de los periodistas, me llamaron la atención. Vi que el presidente del Gobierno dijo en un encuentro con periodistas que la web de la Generalitat no tiene versión en español y es mentira. Vi que la segunda edición del telediario de la televisión pública despachaba en un breve el acto de homenaje a los abogados asesinados en Atocha en 1977, hace cuarenta años. Y vi que un reportero humorista perseguía corriendo a una persona pública acusada de corrupción para entregarle una broma. Tengo la impresión de que en nombre de la política y del periodismo no todo está permitido, y he querido decirlo.

