No hay acuerdo

Reunión entre las corrientes de Podemos sin acuerdo

A la salida del encuentro, Errejón se ha quejado de que "la unidad no se consigue a golpe de corneta" sino "reconociendo la pluralidad". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, le ha recriminado que la unidad se logra mediante el debate y no "con declaraciones en los medios". Errejón ha dejado claro que si no alcanzan un acuerdo presentará su propia lista a la dirección. "Habrá cuestiones que tendrá que decidir la gente", ha reiterado.

La fiscalía investiga a Fillon por un empleo ficticio de su mujer

La fiscalía investiga una supuesta malversación de fondos públicos, abuso de de bienes sociales y disimulo de los bienes citados. Según un semanario francés, la mujer del aspirante francés tuvó un empleo ficticio por el que cobró medio millón de euros como asistente parlamentaria durante ocho años.

Trump sienta las bases para construir el muro

Donald Trump sigue adelante con sus planes para construir un muro en la frontera con México. Según varios medios americanos, el presidente de Estados Unidos pretende suspender el programa de refugiados y prohibir la entrada de inmigrantes procedentes de varios países de Oriente Medio. Trump también ha anunciado que abrirá una investigación sobre supuesto fraude electoral en las elecciones del país.

