Las extraordinarias subidas de precio de la energía eléctrica de los últimos días estarán explicadas por un conjunto de circunstancias, puede ser, pero la verdad es que parecen hechas a propósito para que los consumidores acepten apuntarse a las tarifas fijas que tanto le gustan a las compañías eléctricas. ¿Ven ustedes lo que pasa cuando eligen otras tarifas porque creen que al cabo del año les van a resultar más baratas?

Pues resulta que en unas fechas determinadas, cuando más frío haga y más necesite usted la calefacción, los hados se las arreglarán para que las compañías le puedan dar a usted un hachazo de categoría en mitad de boca. Así estamos: hoy, de nuevo, se batirá el récord del precio de la energía. Y como resulta que el famoso acuerdo PP-PSOE para luchar contra la pobreza energética empezará a funcionar allá en marzo, cuando empiece el calor, es de suponer que hoy habrá mucha gente en toda España que no enchufe la calefacción ni, casi, prenda las bombillas.

No se preocupen ustedes porque entre las tres y las seis de la madrugada, las familias con pocos ingresos pueden hacer algunos ahorros. Si no fuera tan lamentable, provocaría la risa la prepotencia con la que ejecutivos que cobran millones se asombran de que los consumidores estén molestos por pagar, dicen, seis euros más en la factura. Pero si eso no es nada. ¿Verdad que no?, seis por doce millones de clientes domésticos con tarifa de mercado regulado son unos 72 millones de euros de ingresos más para esas compañías. Total, nada.

