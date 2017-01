No es país para jóvenes

El Banco de España le puso cifras ayer a lo que cualquiera veía y ve sólo mirando a nuestro alrededor, que los jóvenes han pagado en España la crisis con una factura a plazos que les condiciona el presente, empobrece sus expectativas y les lleva a la jubilación habiendo empezado a cotizar tarde y poco.

La renta media de los hogares en el que "el" o "la" cabeza de familia es menor de 35 años cayó un 22 por ciento, casi un cuarto, entre el 2011 y el 2014. En el mismo periodo, la renta media de los mayores de 64 creció un 11 por ciento. No es que se hicieran ricos los jubilados, es que empezaron a cobrar la pensión españoles que habían cotizado más y más alto.

Y lo peor de esta desigual factura de la crisis es que no se vislumbran políticas serias y de largo plazo que reviertan esta situación. Y todavía se preguntan los partidos tradicionales por qué los jóvenes no les votan.

España es un país envejecido -y más que lo será porque tener hijos, ya lo vemos, es un lujo que no todos se pueden permitir-, y un país envejecido tiene muchos votantes mayores. Pero esta perversa evolución de nuestra demografía no puede justificar de ninguna manera dejar atrás a una generación entera, no sabemos si más de una. No hay país que tire ni que construya nada con familias jóvenes que tienen que economizar en electricidad o en conexiones a internet, o que tienen que ir pidiendo ayuda a sus padres sin romper nunca el cordón umbilical, y no por voluntad propia.

