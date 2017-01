Juraría que le había bloqueado de todas las maneras, pero hoy su nombre y su fotografía se han colado en mi móvil: me lo han sugerido como amigo. Como amigo; un algoritmo perverso ha logrado reunirnos, pese a que nunca tuvimos gran cosa en común. Una mano se ha colado bajo mi jersey, ha atravesado mi carne y me ha estrujado el corazón con saña. Hace diez años que no le veo: he logrado evitarle. Esta ciudad cambia de tamaño a su antojo: puede ser muy grande, o convertirse en una aldeíta.

Eso mismo ocurría con su afecto. Giraba con el viento, se adelantaba unos pasos a mis manos ansiosas. Mentía tan bien que lo escogió como oficio. Creo que sigue viviendo de ello, de pequeñas estafas económicas y de grandes asesinatos emocionales. En mí hundió su boca hambrienta. Me sorbió la sangre y la alegría, y luego escupió lo que quedaba.

Como amigo.

Hay personas que alteran el aire de una habitación, como un pararrayos rebosante de electricidad. Él era una de ellas. Viví horas inolvidables. Es cierto que fueron pocas, pero cómo le quise. El resto se compuso de engaños, de desprecio, de infidelidades, de discusiones provocadas y de lágrimas. Cómo jugó conmigo.

Aún tengo miedo a encontrármelo. Me costó tanto desarraigarlo de mi vida, la raíz se hundía tan bajo las uñas que mentiría si dijera que me resulta indiferente. Bajo la rabia, y mi indignación asoma la espuma de una ola inmensa que me ahoga. Son el eco de aquella, de sus cenizas, de mis errores.

